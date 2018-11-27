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Генсек ООН відреагував на ескалацію в Азовському морі

Генсек ООН відреагував на ескалацію в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко стурбований інцидентом із захопленням українських суден російськими прикордонниками у районі Керченської протоки і закликає уникати ескалації. Про це йдеться в заяві прес-служби Генсека ООН, передає УНН.

"Генеральний секретар глибоко стурбований інцидентом 25 листопада поблизу Кримського півострова у Чорному морі під час підходу до Керченської протоки з залученням українських та російських суден. Він підкреслює негайну необхідність уникнути будь-якого ризику подальшої ескалації ситуації", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Генсек настійно закликав обидві сторони "проявити максимальну стриманість та негайно вжити заходів для усунення цього інциденту та зменшення напруженості всіма наявними мирними засобами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй".

"Він підкреслює необхідність повністю поважати права та обов'язки всіх зацікавлених сторін у відповідності до міжнародних документів. Суверенітет і територіальна цілісність України, у межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до відповідних резолюцій Генеральної асамблеї та Ради безпеки, також повинні повністю поважатися", - йдеться в заяві.

Через ескалацію в Азовському морі 26 листопада було скликане екстренне засідання Радбезу ООН.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. 

Українські Національні Новини

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