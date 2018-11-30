Генсек ООН призвал Россию к диалогу по ситуации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный секретар ООН Антониу Гутерриш убежден, что эскалации напряжения на Азовском море удастся избежать и призвал Россию к диалогу. Как сообщает центр новостей ООН, об этом он сказал в журналистам на пресс-конференции до начала саммита G20, передает УНН.
“Я надеюсь, что эскалацию удастся сдержать. Ясно, что необходимо уважать территориальную целостность Украины. Я прекрасно представляю существующий уровень напряженности, но надеюсь, что международное сообщество сможет не допустить дальнейшей эскалации...”, — сказал Гутерриш.
При этом он призвал к диалогу, который помог бы найти механизм урегулирования ситуации, чтоб не допустить “наихудшего сценария” в конфликте между Россией и Украиной", а решать проблему, по возможности, в более позитивном русле.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность инцидентом с захватом украинских судов российскими пограничниками в районе Керченского пролива и призвал избегать эскалации.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.