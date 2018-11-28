Україна поінформувала Арбітражний Трибунал про події на Азові

“27 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ поінформувало арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та Російською Федерацією, щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, про останні дії Російської Федерації, які значно погіршили спір між сторонами”, — йдеться в заяві МЗС.

Так, у МЗС зазначили, що Україна у своєму зверненні повідомила про триваючу практику дискримінаційного переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до Маріуполя, Бердянська та інших українських портів.

Останні дії, включаючи і обстріл та захоплення українських кораблів свідчать про свідому та цілеспрямовану ескалацію з боку Росії, створення перешкод для судноплавства, невиправдано тривалі зупинки суден під прапорами України та третіх держав, що спричинило значні економічні втрати, зазначили у МЗС.

“Звертає на себе увагу, що об’єктом таких невиправданих зупинок стали лише судна, які прямують до українських портів, судна, які рухалися до російських портів у Азовському морі, не зазнали подібних обмежень”, — йдеться в повідомленні.

“Україна заявила протест проти дій Росії, довела їх до відома своїх союзників та шляхом звернення до арбітражного трибуналу продемонструвала свій намір оскаржити поведінку Росії із застосуванням усіх наявних правових засобів”, — додали в МЗС.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.