Украина проинформировала Арбитражный Суд о событиях на Азове

"27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел проинформировало арбитражный суд, рассматривающий спор между Украиной и Российской Федерацией, о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, о последних действиях Российской Федерации, что значительно ухудшили спор между сторонами", - говорится в заявлении МИД.

Так, в МИД отметили, что Украина в своем обращении сообщила о продолжающейся практике дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты.

Последние действия, включая и обстрел и захват украинских кораблей свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России, создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран, что повлекло значительные экономические потери, отметили в МИД.

"Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не претерпели подобных ограничений", - говорится в сообщении.

"Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств", - добавили в МИД.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.