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В ООН сьогодні розглянуть резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Генеральній асамблеї ООН у понеділок буде розглядатися проект резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів, до розробки якого долучилися понад 40 країн. Про це повідомив напередодні Президент Петро Порошенко, передає УНН.

В ООН сьогодні розглянуть резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів

"17 грудня в Нью-Йорку в ООН буде розглядатися проект резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів", - повідомив Президент.

З його слів, Україна ініціювала цей процес. "І станом на зараз вже 41 країна погодилися бути співавторами цієї резолюції", - зазначив він.

"Ми дуже сподіваємось, що цей достатньо сильний документ завтра (17 грудня - ред.) буде проголосований у найвищій світовій інстанції – Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй", - сказав Петро Порошенко.

Президент також додав, що ведеться активна робота щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України та розраховує на підтримку партнерів нашої країни. "Україна активно веде роботу по формулюванню пакету санкцій, пов’язаних з актом агресії в Азово-Чорноморському басейні", - повідомив Президент.

Нагадаємо, Україна поінформувала членів ГА ООН про дії Росії на Азові.

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