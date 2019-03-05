Українці почали рідше оформлювати біометричні закордонні паспорти

КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні у лютому 2019 року оформили на 121 тисячу, або 26% менше біометричних закордонних паспортів проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної міграційної служби України.