Українці почали рідше оформлювати біометричні закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні у лютому 2019 року оформили на 121 тисячу, або 26% менше біометричних закордонних паспортів проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної міграційної служби України.
"Про кількість біометричних паспортів, оформлених у лютому 2019 року: порівняно з лютим 2018 року, оформлено закордонних паспортів - менше на 121 067 (на 26%)", - повідомили у ДМС.
Також вказано, що у лютому цього року було оформлено на 29 тисяч 611, або на 20%, більше ID-карток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Додамо, українці за 2018 рік оформили 4,8 млн біометричних закордонних паспортів.
Нагадаємо, громадяни України, незалежно від віку, повинні мати біометричний паспорт, якщо планують в’їхати на територію ЄС на безвізових умовах. Україна отримала "безвіз" з ЄС з 11 червня 2017 року.