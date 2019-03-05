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Украинцы стали реже оформлять биометрические загранпаспорта

Киев  •  УНН

 • 22818 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Украине в феврале 2019 года оформили на 121 тысячу, или 26% меньше биометрических загранпаспортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.

"О количестве биометрических паспортов, оформленных в феврале 2019 года: по сравнению с февралем 2018 года, оформлено заграничных паспортов - меньше на 121 067 (на 26%)", - сообщили в ГМС.

Также указано, что в феврале этого года было оформлено на 29 тысяч 611, или на 20% больше ID-карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, украинцы за 2018 года оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Напомним, граждане Украины, независимо от возраста, должны иметь биометрический паспорт, если планируют въехать на территорию ЕС на безвизовых условиях. Украина получила "безвиз" с ЕС с 11 июня 2017 года.

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