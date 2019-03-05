Украинцы стали реже оформлять биометрические загранпаспорта

"О количестве биометрических паспортов, оформленных в феврале 2019 года: по сравнению с февралем 2018 года, оформлено заграничных паспортов - меньше на 121 067 (на 26%)", - сообщили в ГМС.

Также указано, что в феврале этого года было оформлено на 29 тысяч 611, или на 20% больше ID-карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, украинцы за 2018 года оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Напомним, граждане Украины, независимо от возраста, должны иметь биометрический паспорт, если планируют въехать на территорию ЕС на безвизовых условиях. Украина получила "безвиз" с ЕС с 11 июня 2017 года.