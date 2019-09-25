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Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією

Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна – Колумбія. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.

За його словами, угоду він підписав з колумбійським главою МЗС Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває у Нью-Йорку.

Текст угоди між урядами України і Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог Кабінет міністрів ухвалив 18 вересня. Відепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без офорлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив безвіз зі Співдружністю Домініки.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

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