Украина нарастила запасы газа в ПХГ до 17,11 млрд куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 27,46 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,63 млн куб. м.

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При этом в данных за 30 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,90 млн куб. м, из Венгрии - 14,25 млн куб. м, из Польши - 5,82 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 55%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Это произошло одновременно с достижением соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.