Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта - Козицкий

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«Возможное открытие аэропорта – одна из таких вещей на, которые мы очень ждем. Этот вопрос был поднят и мы надеемся, что так, как есть зерновой коридор, так возможно будет и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», - сказал Козицкий.

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В мае министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что если бы Украина уже получила истребители F-16, которые бы патрулировали украинское воздушное пространство, тогда можно бы было открыть аэропорт во Львове.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил от некоторых европейских партнеров понимание относительно количества истребителей F-16, которые получит Украина. Он отметил, что количество будет мощным и серьезным.