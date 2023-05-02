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Якби F-16 вже патрулювали українське небо, можна б було відкрити аеропорт у Львові – Кулеба

Якби F-16 вже патрулювали українське небо, можна б було відкрити аеропорт у Львові – Кулеба

Київ • УНН

 • 477975 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Якби Україна вже отримала винищувачі F-16,які б патрулювали український повітряний простір, тоді можна б було відкрити аеропорт у Львові, заявив в ефірі “Сніданку з 1+1” міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Якби в нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні, аеропорт Львова можна б було спокійно відкривати, та ні про що не турбуватися. Це все про оці затримки із ухваленням правильних рішень”, – заявив міністр.

Деталі

Голова МЗС відповів на прогнози Євроконтролю щодо того, що обмеження у повітряному просторі України збережуться до 2029 року.

Він наголосив, що Україна робить все необхідне, що пришвидшити перемогу, а з нею і відкриття повітряного простору. Наразі головним є питання безпеки, а також бажання авіакомпаній відновити польоти в Україну.

“Ми всі б хотіли звичайно, щоб хоча б один аеропорт запрацював. Але це питання безпеки, та чи полетять авіа-компанії. Тому працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. Але у цьому сенсі – тут домінуватиме питання безпеки. Але те, що Євроконтроль висловив занадто консервативну позицію – це однозначно. Ми робимо все, щоб пришвидшити це”, – сказав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Отримання F-16 пришвидшило б український контрнаступ, проте наразі такого рішення немає – Кулеба

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