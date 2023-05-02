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Отримання F-16 пришвидшило б український контрнаступ, проте наразі такого рішення немає – Кулеба

Отримання F-16 пришвидшило б український контрнаступ, проте наразі такого рішення немає – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Отримання Україною винищувачів F-16 пришвидшило б контрнаступ, а також посприяло б збереженню життів військових та цивільних, заявив в етері програми “Сніданок з 1+1” міністр закородонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що нажаль, на сьогодні такого рішення немає, передає УНН.

Деталі

Кулеба наголосив на тому, що Україна отримає винищувачі F-16. Наразі робота військово-політичного керівництва країни спрямована на це. Проте рішення приймають Сполучені Штати. Воно, на думку голови МЗС, залежатиме від результатів контрнаступу.

Цитата

“Я думаю, що це рішення буде прив’язане до рішення Сполучених Штатів та до результатів контрнаступу. Але зараз є три супер-пріоритети: це артилерійські снаряди, бронетехніка та F-16. Це те, над чим ми працюємо. Якби у нас були F-16 вже зараз – то наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам вдалося б зберегти набагато більше життів наших солдатів, а також цивільних. Але на жаль, сьогодні я вимушений констатувати, що рішення про F-16 немає, але ми до нього рухаємося”, – пояснив Кулеба.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що літаки F-16 – американська технологія, тому процес передачі їх Україні має початися зі згоди США.

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