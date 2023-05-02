Отримання F-16 пришвидшило б український контрнаступ, проте наразі такого рішення немає – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Отримання Україною винищувачів F-16 пришвидшило б контрнаступ, а також посприяло б збереженню життів військових та цивільних, заявив в етері програми “Сніданок з 1+1” міністр закородонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що нажаль, на сьогодні такого рішення немає, передає УНН.
Деталі
Кулеба наголосив на тому, що Україна отримає винищувачі F-16. Наразі робота військово-політичного керівництва країни спрямована на це. Проте рішення приймають Сполучені Штати. Воно, на думку голови МЗС, залежатиме від результатів контрнаступу.
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“Я думаю, що це рішення буде прив’язане до рішення Сполучених Штатів та до результатів контрнаступу. Але зараз є три супер-пріоритети: це артилерійські снаряди, бронетехніка та F-16. Це те, над чим ми працюємо. Якби у нас були F-16 вже зараз – то наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам вдалося б зберегти набагато більше життів наших солдатів, а також цивільних. Але на жаль, сьогодні я вимушений констатувати, що рішення про F-16 немає, але ми до нього рухаємося”, – пояснив Кулеба.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що літаки F-16 – американська технологія, тому процес передачі їх Україні має початися зі згоди США.