Процес передачі Україні F-16 має початися зі згоди США - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Літаки F-16 – американська технологія, тому процес передачі їх Україні має початися зі згоди США. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час спільного брифінгу з колегами з держав Північної Європи та Балтії в Одесі, передає кореспондент УНН.
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«Я сподіваюсь, що Норвегія стане частиною коаліції по F-16. Ми всі розуміємо, що F-16 – це американська технологія й процес повинен початися зі згоди США. Я не маю сумнівів, що вони приймуть це рішення, бо логіка перемовин в цій війні цього вимагає, а всі країни кажуть, що вони хочуть, щоб Україна перемогла. Тоді треба підтвердити слова ділом», - сказав Кулеба.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив українських партнерів прискорити ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F-16.
Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна в майбутньому отримає від союзників літаки, але для початку партнери мають вирішити, хто скільки літаків готовий передати.