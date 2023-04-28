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Процесс передачи Украине F-16 должен начаться с согласия США - Кулеба

Киев • УНН

 • 375105 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолеты F-16 – американская технология, поэтому процесс передачи их Украине должен начаться с согласия США. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время совместного брифинга с коллегами из государств Северной Европы и Балтии в Одессе, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я надеюсь, что Норвегия станет частью коалиции по F-16. Мы все понимаем, что F-16 – это американская технология и процесс должен начаться с согласия США. Я не сомневаюсь, что они примут это решение, потому что логика переговоров в этой войне этого требует, а все страны говорят, что они хотят, чтобы Украина победила. Тогда надо подтвердить слова делом», - сказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил украинских партнеров ускорить принятие решения о начале тренировки украинских пилотов на самолетах, прежде всего F-16.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в будущем получит от союзников самолеты, но для начала партнеры должны решить, кто сколько самолетов готов передать.

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