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Кулеба попросив міжнародних партнерів прискоритися з початком навчання українських пілотів на F-16

Кулеба попросив міжнародних партнерів прискоритися з початком навчання українських пілотів на F-16

Київ • УНН

 • 354894 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив українських партнерів прискорити ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F-16. Про це він сказав під час спільного брифінгу з колегами з держав Північної Європи та Балтії в Одесі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я звернувся до колег з проханням, як до друзів України, як до країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі F-16. Я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, на сам перед F-16, що у свою чергу з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні», - розповів Кулеба.

Глава МЗС заявив, що росію потрібно скинути з неба.

«Для цього нам потрібні не лише системи ППО, якими з нами вже поділилися друзі, але й бойові літаки. Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бойових бригад, які підуть у контрнаступ. Бойові літаки потрібні для захисту Чорного моря й наших прибережних територій. Маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання, за я їм дуже вдячний», - зазначив Кулеба.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна в майбутньому отримає від союзників літаки, але для початку партнери мають вирішити, хто скільки літаків готовий передати.

Дмитро Кулеба повідомляв, що надання Україні сучасної бойової авіації стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту і має бути ухвалене якнайшвидше.

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