Кулеба попросил международных партнеров ускориться с началом обучения украинских пилотов на F-16

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«Я обратился к коллегам с просьбой, как к друзьям Украины, как к странам, которые являются операторами современных западных боевых самолетов, в том числе F-16. Я обратился к ним с просьбой приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировки украинских пилотов на самолетах, прежде всего F-16, что, в свою очередь, со временем приведет к принятию решения о предоставлении таких самолетов Украине», - рассказал Кулеба.

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«Для этого нам нужны не только системы ПВО, которыми с нами уже поделились друзья, но и боевые самолеты. Боевые самолеты нужны нам для прикрытия наших боевых бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны для защиты Черного моря и наших прибрежных территорий. Имею ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу, за что я им очень благодарен», - отметил Кулеба.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в будущем получит от союзников самолеты, но для начала партнеры должны решить, кто сколько самолетов готов передать.

Дмитрий Кулеба сообщал, что предоставление Украине современной боевой авиации станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента и должно быть принято как можно быстрее.