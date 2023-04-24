Кулеба - міністрам ЄС: надання F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Надання Україні сучасної бойової авіації стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту і має бути ухвалене якнайшвидше. Таку заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 24 квітня, цитує пресслудба МЗС, пише УНН.
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“Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту”, - наголосив Кулеба.
Деталі
Міністр висловив переконання, що країни Європейського Союзу здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.
“Необхідно якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання ми одразу могли їх застосовувати. Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі”, - зауважив міністр.
Міністр окремо наголосив, що надання Україні F-16 та інтеграція протиповітряної та протиракетної оборони України та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.
Доповнення
Кулеба на засіданні голів МЗС ЄС перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби.