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Резніков про надання західних літаків: ми доб'ємо це питання

Резніков про надання західних літаків: ми доб'ємо це питання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна в майбутньому отримає від союзників літаки., але для початку партнери мають вирішити, хто скільки літаків готовий передати. Про це Резніков сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає УНН.

Цитата

"Зараз ключове наше завдання з партнерами - це забезпечення нас запчастинами, обслуговуванням, ремонтом та боєприпасами до тих систем, які ми отримали: від снайперської гвинтівки до "Хаймарсу" та танка. Щодо літаків - я впевнений, ми доб'ємо це питання", - стверджує Резніков.

Деталі

На питання, чи може це відбутися в цьому росі міністр відповів, що тут відіграє фактор практичності.

"Це той фактор, про який я говорив - практичність. Літаки - це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них - це дуже дорого. Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти - а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість… Не двісті, не триста", - пояснив Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що ключовий гравець тут все одно США, а "вони дуже прагматичні та рахують гроші".

"І це нормально, це життєздатно. Тому що у нас є партнери, які нам щось дали, а потім кажуть: обслуговувати далі вас ми не можемо, у нас немає ресурсу, якщо хочете - купуйте. Теж начебто справедливо… І з літаками те саме. Коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні - тоді рішення буде ухвалено", - підсумував Резніков.

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що постачання Києву винищувачів F-16 не спровокує росію на ескалації конфлікту, а навпаки - буде стримувати.

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