Кулеба: надання Україні F-16 стримає росію, а не "спровокує" її
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що постачання Києву винищувачів F-16 не спровокує росію на ескалації конфлікту, а навпаки - буде стримувати. Про це глава МЗС України повідомив у Twitter, передає УНН.
Цитата
"Види зброї, яка, як нам сказали, "спровокує росію на ескалацію", якщо вона буде поставлена в Україну, але цього так і не сталося:
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- Артилерія
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- РСЗВ
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- ППО
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- Танки
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- Ракети дальнього радіусу дії
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F-16 також не буде. Надання Україні F-16 стримає росію, а не "спровокує" її. Час зробити цей крок", - написав Кулеба.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Генсека НАТО Єнса Столтенберга із проханням допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України.
Пізніше Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Українські збройні сили отримають необхідне озброєння вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ.
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