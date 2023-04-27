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Кулеба: надання Україні F-16 стримає росію, а не "спровокує" її

Київ • УНН

 • 299739 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що постачання Києву винищувачів F-16 не спровокує росію на ескалації конфлікту, а навпаки - буде стримувати. Про це глава МЗС України повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Види зброї, яка, як нам сказали, "спровокує росію на ескалацію", якщо вона буде поставлена в Україну, але цього так і не сталося:

  • Артилерія
  • РСЗВ
  • ППО
  • Танки
  • Ракети дальнього радіусу дії

F-16 також не буде. Надання Україні F-16 стримає росію, а не "спровокує" її. Час зробити цей крок", - написав Кулеба.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Генсека НАТО Єнса Столтенберга із проханням допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України.

Пізніше Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Українські збройні сили отримають необхідне озброєння вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ. 

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