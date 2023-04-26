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Українці отримають обіцяну зброю якраз до контрнаступу - генерал США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українські збройні сили отримають необхідне озброєння вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, заявив у середу Конгресу верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Генерал Крістофер Каволі навів приклад, що понад 98% обіцяних Києву бойових машин уже поставлено.

«Я дуже впевнений, що ми доставили матеріальну частину, якої вони потребують, і ми продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції», — сказав Каволі на слуханнях у Комітеті збройних сил Палати представників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім обговорює план "припинення вогню" на випадок невдалого контрнаступу України - Politico

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