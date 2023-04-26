Українці отримають обіцяну зброю якраз до контрнаступу - генерал США

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Генерал Крістофер Каволі навів приклад, що понад 98% обіцяних Києву бойових машин уже поставлено.

«Я дуже впевнений, що ми доставили матеріальну частину, якої вони потребують, і ми продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції», — сказав Каволі на слуханнях у Комітеті збройних сил Палати представників.

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