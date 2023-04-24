Білий дім обговорює план "припинення вогню" на випадок невдалого контрнаступу України - Politico

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Публічно команда президента Джо Байдена запропонувала непохитну підтримку Україні, пообіцявши надати зброю та економічну допомогу "стільки, скільки потрібно". Представники адміністрації Байдена висловили в приватному порядку думки щодо невдалого наступу українців.

Одна сторона скаже, що успіхи України спрацювали, якби адміністрація надала Києву все, що вони просили, а саме ракети більшої дальності, винищувачі та засоби ППО. Інша сторона, побоюються представники адміністрації, стверджуватиме, що недоліки України доводять, що вона не може повністю витіснити росію зі своєї території.

Це навіть не враховує реакцію союзників Америки, переважно в Європі, які можуть розглядати мирні переговори між Україною та росією як привабливіший варіант, якщо Київ не зможе довести, що перемога не за горами.

В адміністрації чиновники наголошують, що роблять усе можливе, щоб весняний наступ увінчався успіхом.

"Ми майже виконали запити про те, що Україна сказала, що їм потрібно для контрнаступу, оскільки за останні кілька місяців ми перекинули на Україну зброю та техніку", — сказав один із чиновників адміністрації.

Але одна річ вірити у стратегічну справу. Інша справа — віра в тактику — і за зачиненими дверима адміністрація переймається тим, чого може досягти Україна.

Ці побоювання нещодавно виплеснулися назовні під час витоку секретної інформації у соціальні мережі. У абсолютно секретній оцінці від початку лютого йшлося про те, що Україна "значно не дотягне" до своїх цілей контрнаступу. Більш сучасні американські оцінки полягають у тому, що Україна може досягти деякого прогресу на півдні та сході, але не зможе повторити минулорічний успіх.

Щобільше, розвідка США вказує, що Україна просто не має можливості виштовхнути російські війська звідти, де вони глибоко зміцнилися, і, за словами офіційних осіб, схоже відчуття охопило поле бою в інших частинах України.

Є думка, що Київ готовий розглянути питання про коригування своїх цілей, за словами американських офіційних осіб, і скромнішу мету, можливо, буде легше подати як перемогу.

За словами помічників, точилася дискусія про те, щоб представити його українцям як "припинення вогню", а не як постійні мирні переговори, залишивши двері відчиненими для України, щоб повернути собі більшу частину своєї території в майбутньому. Києву мають бути надані стимули: можливо, гарантії безпеки на кшталт НАТО, економічна допомога від Європейського союзу, додаткова військова допомога для поповнення та посилення українських сил тощо. Помічники також висловили надію на повторне залучення Китаю, щоб підштовхнути путіна до столу переговорів.

Але це все одно призвело б до проблеми, що буде далі і як жорстко відреагують вітчизняні критики.

"Якщо контрнаступ піде не так, адміністрація може звинувачувати лише себе за відмову від певних видів озброєнь та допомоги в той момент, коли вони найбільше були потрібні", - сказав Курт Волкер, колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України при адміністрації Трампа.

Контрнаступ, який не виправдовує очікувань, також змусить союзників у закордонних столицях поставити питання, скільки ще вони можуть заощадити, якщо перемога Києва здаватиметься все більш і більш віддаленою.

"Європейська громадська підтримка може з часом послабшати, оскільки європейські енергетичні та економічні витрати залишаються високими", - сказала Клементіна Старлінг, директор та науковий співробітник аналітичного центру Атлантичної ради у Вашингтоні.

"Поганий контрнаступ викличе додаткові питання про те, як виглядатиме результат війни і якою мірою рішення може бути дійсно досягнуто шляхом продовження відправки зброї та допомоги поодинці", - сказала Старлінг.

Байден та його головні помічники публічно наголошували, що Зеленському слід розпочинати мирні переговори лише тоді, коли він буде до цього готовий. Але Вашингтон також повідомив Києву про деякі політичні реалії: у якийсь момент, особливо коли республіканці контролюють Палату представників, темпи американської допомоги, ймовірно, сповільняться. Офіційні особи у Вашингтоні, хоч і не тиснуть на Київ, почали готуватися до того, як можуть виглядати ці розмови, і розуміють, що це може бути жорстка політична реклама для Зеленського.

"Якщо Україна не зможе значно виграти на полі бою, неминуче постане питання про те, чи не настав час шляхом переговорів припинити бойові дії", - сказав Річард Хаас, президент Ради з міжнародних відносин. "Це дорого, у нас закінчуються боєприпаси, у нас є інші непередбачені обставини по всьому світу, до яких потрібно підготуватися".

"Цілком правомірно ставити всі ці питання без шкоди для цілей України. Це просто питання коштів".

Офіційні особи США також проінформували Україну про небезпеку надмірного розширення своїх амбіцій та надмірного розпилення своїх військ — про те саме попередив Байден тодішнього президента Афганістану Ашрафа Гані, коли таліби пронеслися країною під час виведення американських військ у 2021 році.

Але шанси на те, що Україна відступить від своїх найвищих устремлінь, м'яко кажучи, є малоймовірними. "Ніби це єдина та остання можливість для України показати, що вона може перемогти, що, звичайно, не відповідає дійсності", — сказала Аліна Полякова, президент та генеральний директор Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.