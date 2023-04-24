Белый дом обсуждает план "прекращения огня" на случай неудачного контрнаступления Украины - Politico

Детали

Публично команда президента Джо Байдена предложила непоколебимую поддержку Украине, пообещав оказать оружие и экономическую помощь "столько, сколько нужно". Представители администрации Байдена высказали в частном порядке мнения относительно неудачного наступления украинцев.

Одна сторона скажет, что успехи Украины сработали, если администрация предоставила Киеву все, что они просили, а именно ракеты большей дальности, истребители и средства ПВО. Другая сторона, опасающаяся представителей администрации, будет утверждать, что недостатки Украины доказывают, что она не может полностью вытеснить россия со своей территории.

Это даже не учитывает реакцию союзников Америки, преимущественно в Европе, которые могут рассматривать мирные переговоры между Украиной и россией как более привлекательный вариант, если Киев не сможет доказать, что победа не за горами.

В администрации чиновники отмечают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление увенчалось успехом.

"Мы почти выполнили запросы о том, что Украина сказала, что им нужно для контрнаступления, поскольку за последние несколько месяцев мы перебросили на Украину оружие и технику", - сказал один из чиновников администрации.

Но одно дело верить в стратегическое дело. Другое дело — вера в тактику — и за закрытыми дверями администрация занимается тем, чего может достичь Украина.

Эти опасения недавно выплеснулись наружу при утечке секретной информации в социальные сети. В абсолютно секретной оценке с начала февраля говорилось, что Украина "значительно не дотянет" до своих целей контрнаступления. Более современные американские оценки состоят в том, что Украина может добиться некоторого прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить прошлогодний успех.

Более того, разведка США указывает, что у Украины просто нет возможности вытолкнуть российские войска оттуда, где они глубоко укрепились, и, по словам официальных лиц, схожее чувство охватило поле боя в других частях Украины.

Есть мнение, что Киев готов рассмотреть вопрос о корректировке своих целей, по словам американских официальных лиц, и более скромную цель, возможно, будет легче преподнести как победу.

По словам помощников, шла дискуссия о том, чтобы представить его украинцам как "прекращение огня", а не как постоянные мирные переговоры, оставив дверь открытой для Украины, чтобы вернуть себе большую часть своей территории в будущем. Киеву должны быть предоставлены стимулы: возможно, гарантии безопасности типа НАТО, экономическая помощь от Европейского союза, дополнительная военная помощь для пополнения и усиления украинских сил. Помощники также выразили надежду на повторное привлечение Китая, чтобы подтолкнуть путина к столу переговоров.

Но это все равно бы привело к проблеме, что будет дальше и как жестко отреагируют отечественные критики.

"Если контрнаступление пойдет не так, администрация может винить только себя за отказ от определенных видов вооружений и помощи в тот момент, когда они больше всего были нужны", - сказал Курт Волкер, бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине при администрации Трампа.

Контрнаступление, не оправдывающее ожиданий, также заставит союзников в зарубежных столицах задать вопрос, сколько еще они могут сэкономить, если победа Киева будет казаться все более и более отдаленной.

"Европейская общественная поддержка может со временем ослабеть, поскольку европейские энергетические и экономические затраты остаются высокими", – сказала Клементина Старлинг, директор и научный сотрудник аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне.

"Плохое контрнаступление вызовет дополнительные вопросы о том, как будет выглядеть исход войны и в какой мере решение может быть действительно достигнуто путем продолжения отправки оружия и помощи в одиночку", - сказала Старлинг.

Байден и его главные помощники публично отмечали, что Зеленскому следует вступать в мирные переговоры только тогда, когда он будет к этому готов. Но Вашингтон также уведомил Киев о некоторых политических реалиях: в какой-то момент, особенно когда республиканцы контролируют Палату представителей, темпы американской помощи, вероятно, замедлятся.

Официальные лица в Вашингтоне, хотя и не давят на Киев, начали готовиться к тому, как могут выглядеть эти разговоры, и понимают, что это может быть жесткая реклама для Зеленского.

"Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия", - сказал Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям. "Это дорого, у нас заканчиваются боеприпасы, у нас есть другие непредвиденные обстоятельства по всему миру, к которым нужно подготовиться".

"Совершенно правомерно ставить все эти вопросы без ущерба для целей Украины. Это просто вопрос средств".

Официальные лица США также проинформировали Украину об опасности чрезмерного расширения своих амбиций и чрезмерного распыления своих войск — о том же предупредил Байден тогдашнего президента Афганистана Ашрафа Гани, когда талибы пронеслись по стране во время вывода американских войск в 2021 году.

Но шансы на то, что Украина отступит от своих высших устремлений, мягко говоря, маловероятны. "Вроде бы это единственная и последняя возможность для Украины показать, что она может победить, что, конечно, не соответствует действительности", - сказала Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.