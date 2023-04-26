Украинцы получат обещанное оружие как раз к контрнаступлению - генерал США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинские вооруженные силы получат необходимое вооружение вовремя для будущего контрнаступления против российских войск, заявил в среду Конгрессу верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Генерал Кристофер Каволи привел пример, что более 98% обещанных Киеву боевых машин уже поставлено.
«Я очень уверен, что мы доставили материальную часть, в которой они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их операции», — сказал Каволи на слушаниях в Комитете вооруженных сил Палаты представителей.
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