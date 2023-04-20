Зеленський попросив Столтенберга допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами

Цитата

«Ми вітаємо Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україні – яка стоїть міцно, вільно й бачить перспективу повного звільнення нашої землі від російських окупантів. Цей візит пана Генерального секретаря – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні на переговорах вони торкнулися чотирьох основних питань.

«Перше – «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра. Та рішення, яких очікуємо від партнерів. Це стосується збройної підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть рухатись наші воїни на передовій, тим швидше в Україну та всю Європу повернеться мир. Друге питання – це певна нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України», - розповів Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Patriot - не межа: Резніков хоче бачити сучасні винищувачі у системі ППО/ПРО

Він зазначив, що третє питання – це саміт НАТО У Вільнюсі.

«Вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо – щоб Україна отримала відповідне запрошення на Саміті. Настав час лідерам визначити перспективу набуття Україною членства в НАТО, визначити алгоритм руху України до цієї мети та визначити гарантії безпеки для нашої держави на період такого руху – тобто на період до членства в НАТО», - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що четверте питання стосувалося гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

«Саме безпекова невизначеність розпалювала ілюзії агресора. Отже, безпекова визначеність стане надійним захистом від повторення будь-якої нової агресії проти нашого народу чи будь-якого іншого європейського народу», - сказав Зеленський.

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".

Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.

Приймаюча саміт Литва вже зобов'язалася домагатися запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

Візит Генсека НАТО до Києва проходить напередодні зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині Контактної групи з питань оборони України, де партнери ухвалюють рішення про підтримку України озброєнням.