Зеленський попросив Столтенберга допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами

ukru
Ексклюзив
15:02 • 25358 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 53689 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 89831 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 214553 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 161986 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 162332 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 248595 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453698 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345234 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357070 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
82 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 186265 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 158672 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 130565 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 120018 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 82368 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 214512 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 248580 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 490360 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 626103 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 651716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 35963 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 44321 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 120018 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 158672 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 186265 перегляди
Актуальне
Зеленський попросив Столтенберга допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами

Зеленський попросив Столтенберга допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами

Київ • УНН

 • 86448 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Генсека НАТО Єнса Столтенберга із проханням допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконцеренції зі Столтенбергом у Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми вітаємо Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україні – яка стоїть міцно, вільно й бачить перспективу повного звільнення нашої землі від російських окупантів. Цей візит пана Генерального секретаря – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні на переговорах вони торкнулися чотирьох основних питань.

«Перше – «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра. Та рішення, яких очікуємо від партнерів. Це стосується збройної підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть рухатись наші воїни на передовій, тим швидше в Україну та всю Європу повернеться мир. Друге питання – це певна нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України», - розповів Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Patriot - не межа: Резніков хоче бачити сучасні винищувачі у системі ППО/ПРО

Він зазначив, що третє питання – це саміт НАТО У Вільнюсі.

«Вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати Саміт, але важливо – щоб Україна отримала відповідне запрошення на Саміті. Настав час лідерам визначити перспективу набуття Україною членства в НАТО, визначити алгоритм руху України до цієї мети та визначити гарантії безпеки для нашої держави на період такого руху – тобто на період до членства в НАТО», - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що четверте питання стосувалося гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

«Саме безпекова невизначеність розпалювала ілюзії агресора. Отже, безпекова визначеність стане надійним захистом від повторення будь-якої нової агресії проти нашого народу чи будь-якого іншого європейського народу», - сказав Зеленський.

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".

Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.

Приймаюча саміт Литва вже зобов'язалася домагатися запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

Візит Генсека НАТО до Києва проходить напередодні зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині Контактної групи з питань оборони України, де партнери ухвалюють рішення про підтримку України озброєнням.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52