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Patriot - не межа: Резніков хоче бачити сучасні винищувачі у системі ППО/ПРО

Київ • УНН

 • 460384 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для побудови багаторівневої системи ППО/ПРО, що є головним пріоритетом, Україні потрібні сучасні винищувачі, пише УНН.

Цитата

"Наш головний пріоритет - швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО. Системи Patriot, IRIS-T, NASAMS і МіГ-29 — крайні, але не останні кроки на шляху до цієї мети. Враховуючи варварську тактику кремля, нам потрібні винищувачі "стилю НАТО". 

Ми часто чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе стає можливим. Ми ніколи не забудемо, як завдяки співчуттю та допомозі наших друзів минулої зими ми змогли зберегти світло та тепло в наших домівках", - написав міністр у Twitter.

Його коментарі з'явилися напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, відомого як "Рамштайн". 

Доповнення

Зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 21 квітня.

Українські Національні Новини

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