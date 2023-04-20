Patriot - не предел: Резников хочет видеть современные истребители в системе ПВО/ПРО

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для постройки многоуровневой системы ПВО/ПРО, что является главным приоритетом, Украине нужны современные истребители, пишет УНН.

Цитата

"Наш главный приоритет - быстро построить многоуровневую систему ПВО/ПРО. Системы Patriot, IRIS-T, NASAMS и МиГ-29 - крайние, но не последние шаги на пути к этой цели. Учитывая варварскую тактику кремля, нам нужны истребители "стиля НАТО". 

Мы часто слышали "нет, это невозможно". Но я собственными глазами видел, как невозможное становится возможным. Мы никогда не забудем, как благодаря сочувствию и помощи наших друзей прошлой зимой мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах", - написал министр в Twitter.

Его комментарии появились накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известного как "Рамштайн". 

Дополнение

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 21 апреля.

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