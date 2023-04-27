Кулеба: предоставление Украине F-16 сдержит россию, а не спровоцирует ее
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что поставки Киеву истребителей F-16 не спровоцируют Россию на эскалацию конфликта, а наоборот - будут сдерживать. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Виды оружия, которое, как нам сказали, «спровоцирует Россию к эскалации», если оно будет поставлено в Украину, но этого так и не произошло:
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- Артиллерия
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- РСЗО
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- ПВО
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- Танки
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- Ракеты дальнего радиуса действия
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F-16 тоже не будет. Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее. Пора сделать этот шаг", - написал Кулеба.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой помочь преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами – то, что касается дальнобойного оружия и современной авиации для Украины.
Позже Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские вооруженные силы получат необходимое вооружение вовремя для будущего контрнаступления против российских войск.
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