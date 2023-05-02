Если бы F-16 уже патрулировали украинское небо, можно бы было открыть аэропорт во Львове - Кулеба

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“Если бы у нас были F-16, и они патрулировали украинское небо, то по крайней мере, аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать, и ни о чем не беспокоиться. Это все об этих задержках с принятием правильных решений”, – заявил министр.

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Глава МИД ответил на прогнозы Евроконтроля о том, что ограничения в воздушном пространстве Украины сохранятся до 2029 года.

Он отметил, что Украина делает все необходимое, чтобы ускорить победу, а с ней и открытие воздушного пространства. Сейчас главным является вопрос безопасности, а также желание авиакомпаний возобновить полеты в Украину.

“Мы все бы хотели конечно, чтобы хотя бы один аэропорт заработал. Но это вопрос безопасности, и полетят ли авиа-компании. Поэтому работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но в этом смысле – здесь будет доминировать вопрос безопасности. Но то, что Евроконтроль выразил слишком консервативную позицию – это однозначно. Мы делаем все, чтобы ускорить это”, – сказал министр.

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