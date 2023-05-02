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Если бы F-16 уже патрулировали украинское небо, можно бы было открыть аэропорт во Львове - Кулеба

Если бы F-16 уже патрулировали украинское небо, можно бы было открыть аэропорт во Львове - Кулеба

Киев • УНН

 • 477971 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Если бы Украина уже получила истребители F-16, которые бы патрулировали украинское воздушное пространство, тогда можно было бы открыть аэропорт во Львове, заявил в эфире “Сніданку з 1+1” министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Если бы у нас были F-16, и они патрулировали украинское небо, то по крайней мере, аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать, и ни о чем не беспокоиться. Это все об этих задержках с принятием правильных решений”, – заявил министр.

Детали

Глава МИД ответил на прогнозы Евроконтроля о том, что ограничения в воздушном пространстве Украины сохранятся до 2029 года.

Он отметил, что Украина делает все необходимое, чтобы ускорить победу, а с ней и открытие воздушного пространства. Сейчас главным является вопрос безопасности, а также желание авиакомпаний возобновить полеты в Украину.

“Мы все бы хотели конечно, чтобы хотя бы один аэропорт заработал. Но это вопрос безопасности, и полетят ли авиа-компании. Поэтому работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но в этом смысле – здесь будет доминировать вопрос безопасности. Но то, что Евроконтроль выразил слишком консервативную позицию – это однозначно. Мы делаем все, чтобы ускорить это”, – сказал министр.

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