Потужна, серйозна кількість: Зеленський про домовленість з партнерами щодо постачання F-16

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 9736 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 14957 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 29169 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 30418 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 70249 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 56406 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55262 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117909 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182619 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 207742 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 43299 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 24947 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 22961 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 14172 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 49642 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 29169 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 50831 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 70249 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 207742 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 258809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10053 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10094 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23218 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27867 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43674 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Потужна, серйозна кількість: Зеленський про домовленість з партнерами щодо постачання F-16

Київ • УНН

 • 339441 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав від деяких європейських партнерів розуміння щодо кількості винищувачів F-16, які отримає Україна. Він зазначив, що кількість буде потужною та серйозною. Про це він повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.

Потужна, серйозна кількість: Зеленський про домовленість з партнерами щодо постачання F-16

Цитата

«Що стосується питання F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша важлива дуже зустріч у Молдові, де у мене була одна закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть нам F-16», - розповів Зеленський.

За його словами, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країн-партнрів та США.

«Я отримав від деяких наших європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна. Я коли отримав цю інформацію, то просто у мене був день щастя…Була потужна, серйозна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що після цього розпочнеться підготовка інфраструктури України. Однак це не буде відбуватися швидко.

Доповнення

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що перші групи для навчань на винищувачах F-16 уже сформовані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16