Потужна, серйозна кількість: Зеленський про домовленість з партнерами щодо постачання F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав від деяких європейських партнерів розуміння щодо кількості винищувачів F-16, які отримає Україна. Він зазначив, що кількість буде потужною та серйозною. Про це він повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується питання F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша важлива дуже зустріч у Молдові, де у мене була одна закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть нам F-16», - розповів Зеленський.
За його словами, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країн-партнрів та США.
«Я отримав від деяких наших європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна. Я коли отримав цю інформацію, то просто у мене був день щастя…Була потужна, серйозна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що після цього розпочнеться підготовка інфраструктури України. Однак це не буде відбуватися швидко.
Доповнення
Під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що перші групи для навчань на винищувачах F-16 уже сформовані.