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Перші групи для навчань на F-16 уже сформовані - Шмигаль

Київ • УНН

 • 374497 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що перші групи для навчань на винищувачах F-16 уже сформовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram чиновника.

Перші групи для навчань на F-16 уже сформовані - Шмигаль

Деталі 

Під час зустрічі з Клеверлі Шмигаль подякував Великій Британії за непохитну підтримку та лідерство у створенні «коаліції винищувачів» та за готовність навчати наших пілотів.

Також прем'єр України зауважив, що перші групи вже відібрані для навчання у Британії. На полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО. 

Очікується, що під час саміту альянсу Україна отримує меседжі, які свідчитимуть про її майбутнє в НАТО.

Також Шмигаль закликав посилити санкції проти рф, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення, адже це знекровить російську воєнну машину.




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