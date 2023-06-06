Первые группы для учений на F-16 уже сформированы - Шмыгаль

Детали

Во время встречи с Клеверли Шмыгаль поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку и лидерство в создании «коалиции истребителей» и за готовность обучать наших пилотов.

Также премьер Украины отметил, что первые группы уже отобраны для обучения в Британии. На поле боя ВСУ переформатируются под стандарты НАТО.

Ожидается, что во время саммита альянса Украина получит месседжи, которые будут свидетельствовать о ее будущем в НАТО.

Также Шмыгаль призвал усилить санкции против рф, в частности по экспорту товаров двойного назначения, ведь это обескровит российскую военную машину.







