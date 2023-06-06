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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Первые группы для учений на F-16 уже сформированы - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 374497 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что первые группы для учений на истребителях F-16 уже сформированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram чиновника.

Первые группы для учений на F-16 уже сформированы - Шмыгаль

Детали 

Во время встречи с Клеверли Шмыгаль поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку и лидерство в создании «коалиции истребителей» и за готовность обучать наших пилотов.

Также премьер Украины отметил, что первые группы уже отобраны для обучения в Британии. На поле боя ВСУ переформатируются под стандарты НАТО. 

Ожидается, что во время саммита альянса Украина получит месседжи, которые будут свидетельствовать о ее будущем в НАТО.

Также Шмыгаль призвал усилить санкции против рф, в частности по экспорту товаров двойного назначения, ведь это обескровит российскую военную машину.




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