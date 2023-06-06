Мощное, серьезное количество: Зеленский о договоренности с партнерами о поставках F-16

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«Что касается вопроса F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодня последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16», - рассказал Зеленский.

По его словам, для передачи истребителей требуется совместное согласование стран-партнеров и США.

«Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное. Я когда получил эту информацию, то просто у меня был день счастья…Было мощное, серьезное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге», - сказал Зеленский.

Он отметил, что после этого начнется подготовка инфраструктуры Украины. Однако это не будет происходить быстро.

Дополнение

Во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что первые группы для учений на истребителях F-16 уже сформированы.