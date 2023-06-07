Україна на переговорах з ЄС підняла питання відкриття львівського аеропорту - Козицький
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Українська сторона підняла під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу "Механізм З'єднання Європи", питання щодо відкриття львівського аеропорту в якості гуманітарного коридору, який забезпечуватиметься ЄС. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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«Можливе відкриття аеропорту – одне із таких речей на, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте й ми сподіваємося, що так, як є зерновий коридор, так можливо буде і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом», - сказав Козицький.
Доповнення
У травні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що якби Україна вже отримала винищувачі F-16,які б патрулювали український повітряний простір, тоді можна б було відкрити аеропорт у Львові.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав від деяких європейських партнерів розуміння щодо кількості винищувачів F-16, які отримає Україна. Він зазначив, що кількість буде потужною та серйозною.