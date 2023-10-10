Украина готова к началу отопительного сезона - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Накопленных запасов энергоносителей и объектов генерации достаточно для прохождения отопительного сезона. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает УНН.
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«Для успешного прохождения отопительного сезона Украина планировала накопить 14,7 млрд куб газа, а на прошлой неделе эта отметка уже превысила 15,7 млрд куб. Согласно графику продолжается масштабная ремонтная кампания всех объектов генерации и распределения электроэнергии. В частности, на прошлой неделе вышли из текущих ремонтов три мощных блока тепловых электростанций», - сказала Светлана Гринчук.
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Детали
Она отметила, что подготовка объектов генерации и систем передачи происходит равномерно во всех регионах страны. В то же время, в прифронтовых регионах подготовка к зимнему сезону затруднена из-за обстрелов.
Представительница Минэнерго заверила, что поврежденные объекты сразу же ремонтируются, хотя кое-где это несет прямую угрозу ремонтным бригадам.
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«Ремонтные бригады неоднократно попадали под обстрелы, к сожалению, среди членов бригад есть погибшие и раненые. Бригады работают в контакте с военными, но полностью обезопасить этих людей пока нет возможности. Тем более, враг осуществляет прицельные атаки по ремонтным бригадам», - уточнила она.
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