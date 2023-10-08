З ремонту вийшов один з блоків ТЕС загальною потужністю 235 МВт - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На одній з ТЕС країни завершено ремонт другого корпусу енергоблока. Разом з першим корпусом, який було відремонтовано тиждень тому, до ОЕС України загалом буде додано 235 МВт потужності. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
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Повідомляється, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.
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На Донеччині через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Загалом за добу енергетики заживили 6 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області.
У Вінницькій області дією захисту відключалась ПЛ 110 кВ, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалися 17 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.
У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
Також повідомляється, що на ЗАЕС фіксується незначне зниження рівня води у ставку - охолоджувачі. Наразі він становить 15,78 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
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