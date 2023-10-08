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З ремонту вийшов один з блоків ТЕС загальною потужністю 235 МВт - Міненерго

З ремонту вийшов один з блоків ТЕС загальною потужністю 235 МВт - Міненерго

Київ • УНН

 • 581924 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На одній з ТЕС країни завершено ремонт другого корпусу енергоблока. Разом з першим корпусом, який було відремонтовано тиждень тому, до ОЕС України загалом буде додано 235 МВт потужності. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Доповнення

На Донеччині через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом за добу енергетики заживили 6 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області.

У Вінницькій області дією захисту відключалась ПЛ 110 кВ, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалися 17 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

У Херсоні після повені залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Також повідомляється, що на ЗАЕС фіксується незначне зниження рівня води у ставку - охолоджувачі. Наразі він становить 15,78 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міненерго спростували відключення світла з 1 жовтня

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