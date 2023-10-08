Из ремонта вышел один из блоков ТЭС общей мощностью 235 МВт - Минэнерго.

КИЕВ. 8 октября. УНН. На одной из ТЭС страны завершен ремонт второго корпуса энергоблока. Вместе с первым корпусом, который был отремонтирован неделю назад, в ОЭС Украины всего будет добавлено 235 МВт мощности. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.