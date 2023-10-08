Из ремонта вышел один из блоков ТЭС общей мощностью 235 МВт - Минэнерго.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На одной из ТЭС страны завершен ремонт второго корпуса энергоблока. Вместе с первым корпусом, который был отремонтирован неделю назад, в ОЭС Украины всего будет добавлено 235 МВт мощности. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для удовлетворения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро - и атомной.
Дополнение
В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 8 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Всего за сутки энергетики зажили 6 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой области.
В Винницкой области действием защиты отключалась ВЛ 110 кВ, в результате чего временно обесточивались 17 тыс. потребителей. Сейчас всех заживлено.
В Херсоне после наводнения остаются обесточенными 2 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Также сообщается, что на ЗАЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду - охладителе. Сейчас он составляет 15,78 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
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