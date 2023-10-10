Україна готова до початку опалювального сезону - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Накопичених запасів енергоносіїв та об’єктів генерації достатньо для проходження опалювального сезону. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає УНН.
Цитата
«Для успішного проходження опалювального сезону Україна планувала накопичити 14,7 млрд куб газу, а минулого тижня ця позначка вже перевищила 15,7 млрд куб. Згідно з графіком триває масштабна ремонтна кампанія усіх об’єктів генерації та розподілу електроенергії. Зокрема, минулого тижня вийшли з поточних ремонтів три потужні блоки теплових електростанцій», - сказала Світлана Гринчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З ремонту вийшов один з блоків ТЕС загальною потужністю 235 МВт – Міненерго
Деталі
Вона відзначила, що підготовка об’єктів генерації і систем передачі відбувається рівномірно у всіх регіонах країни. Водночас, у прифронтових регіонах підготовка до зимового сезону ускладнена через обстріли.
Представниця Міненерго запевнила, що пошкоджені об’єкти відразу ж ремонтуються, хоча подекуди це несе пряму загрозу ремонтним бригадам.
Цитата
«Ремонтні бригади неодноразово попадали під обстріли, нажаль, серед членів бригад є загиблі та поранені. Бригади працюють у контакті з військовими, але повністю убезпечити цих людей поки що немає можливості. Тим більше, ворог здійснює прицільні атаки по ремонтним бригадам», - уточнила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через ворожі обстріли, негоду та технологічні порушення без світла були 9 областей – Міненерго