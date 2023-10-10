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Через ворожі обстріли, негоду та технологічні порушення без світла були 9 областей - Міненерго

Через ворожі обстріли, негоду та технологічні порушення без світла були 9 областей - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Внаслідок негоди досі без електроенергії залишаються жителі чотирьох областей. Україні достатньо електроенергії власного виробництва. Триває підготовка енергосистеми до опалювального сезону. Про це повідомили у вівторок в Міненерго , пише УНН.

Негода

Через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них-на Київщині, де залишаються без світла 1,2 тис. споживачів.

Генерація

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, вказали в Міненерго.

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Стан мереж

У Полтавській області короткотерміново вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ НЕК «Укренерго». Споживачі не знеструмлювалися.

Ситуація у регіонах та обстріли рф

Через технологічні порушення вимикалася повітряна лінія електропередачі 110 кВ у Вінницькій області. Без світла тимчасово залишалися 4,5 тис. споживачів.

Також короткотерміново вимикалася лінія 6 кВ у місті Миколаїв, знеструмлювалися 8 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі #ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,76 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт/імпорт

Як повідомили в Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 297,00 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови склав 780,00 МВт*год.

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