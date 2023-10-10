Из - за вражеских обстрелов, непогоды и технологических нарушений без света были 9 областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В результате непогоды до сих пор без электроэнергии остаются жители четырех областей. Украине достаточно электроэнергии собственного производства. Продолжается подготовка энергосистемы к отопительному сезону. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго , пишет УНН.
Непогода
Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 49 населенных пунктов в Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них-на Киевщине, где остаются без света 1,2 тыс. потребителей.
Генерация
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей, указали в Минэнерго.
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро - и атомной.
Состояние сетей
В Полтавской области краткосрочно выключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ НЭК «Укрэнерго». Потребители не обесточивались.
Ситуация в регионах и обстрелы рф
Из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия электропередачи 110 кВ в Винницкой области. Без света временно оставались 4,5 тыс. потребителей.
Также краткосрочно выключалась линия 6 кВ в городе Николаев, обесточивались 8 тыс. потребителей. Сейчас всех заживлено.
Из-за обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
ЗАЭС
уровень воды в пруду-охладителе #ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,76 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт/импорт
Как сообщили в Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 297,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову составил 780,00 МВт*ч.