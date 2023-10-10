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Из - за вражеских обстрелов, непогоды и технологических нарушений без света были 9 областей - Минэнерго

Из - за вражеских обстрелов, непогоды и технологических нарушений без света были 9 областей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 387639 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В результате непогоды до сих пор без электроэнергии остаются жители четырех областей. Украине достаточно электроэнергии собственного производства. Продолжается подготовка энергосистемы к отопительному сезону. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго , пишет УНН.

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 49 населенных пунктов в Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них-на Киевщине, где остаются без света 1,2 тыс. потребителей.

Генерация

 Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей, указали в Минэнерго.

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро - и атомной.

Состояние сетей

В Полтавской области краткосрочно выключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ НЭК «Укрэнерго». Потребители не обесточивались.

Ситуация в регионах и обстрелы рф

Из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия электропередачи 110 кВ в Винницкой области. Без света временно оставались 4,5 тыс. потребителей.

Также краткосрочно выключалась линия 6 кВ в городе Николаев, обесточивались 8 тыс. потребителей. Сейчас всех заживлено.

Из-за обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

ЗАЭС

уровень воды в пруду-охладителе #ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,76 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт/импорт

Как сообщили в Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 297,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову составил 780,00 МВт*ч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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