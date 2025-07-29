Украину накроют грозы и ливни: синоптик рассказала, какая погода ожидается 30 июля

Во вторник, 30 июля, на большей части Украины снизится температура воздуха и пройдут дожди с грозами. В то же время на востоке и юго-востоке сохранится жара до +35°С. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Атмосферные фронты, движущиеся по территории Украины, принесут грозовые дожди и похолодание в центральные и северные области. Осадки ожидаются на севере, кроме Сумской области, а также в центральной части страны.

В то же время в западных регионах ситуация стабильная: там осадков почти не прогнозируют, разве что локальные кратковременные ливни. Южная часть страны останется преимущественно сухой, лишь в ночь на вторник возможны грозы в Одесской и Николаевской областях.

На востоке будет жарко и без осадков. Самая высокая температура будет держаться на востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области - до +30…+35°С.

На остальной территории жара отступит: в результате прохождения атмосферного фронта температура воздуха днем опустится до комфортных +21…+26°С. Из-за резких перепадов температур и давления ожидается порывистый северо-западный ветер.

В столице также ожидается значительное снижение температуры: днем воздух прогреется лишь до +21…+23°С, а в течение дня пройдут дожди с грозами.

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