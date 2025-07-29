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Україну накриють грози та зливи: синоптик розповіла, яка погода очікується 30 липня

Київ • УНН

 • 540 перегляди

30 липня більшість України очікує зниження температури та дощі з грозами. На сході та південному сході збережеться спека до +35°С.

Україну накриють грози та зливи: синоптик розповіла, яка погода очікується 30 липня

У вівторок, 30 липня, на більшій частині України знизиться температура повітря та пройдуть дощі з грозами. Водночас на сході та південному сході утримається спека до +35°С. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

Деталі

Атмосферні фронти, що рухаються територією України, принесуть грозові дощі та похолодання до центральних і північних областей. Опади очікуються на півночі, окрім Сумщини, а також у центральній частині країни.

Водночас у західних регіонах ситуація стабільна: там опадів майже не прогнозують, хіба що локальні короткочасні зливи. Південна частина країни залишиться здебільшого сухою, лише в ніч проти вівторка можливі грози на Одещині та Миколаївщині.

На сході буде спекотно та без опадів. Найвища температура триматиметься на сході, південному сході та в Дніпропетровській області - до +30…+35°С.

На решті території спека відступить: унаслідок проходження атмосферного фронту температура повітря вдень опуститься до комфортних +21…+26°С. Через різкі перепади температур і тиску очікується поривчастий північно-західний вітер.

У столиці також очікується значне зниження температури: вдень повітря прогріється лише до +21…+23°С, а протягом дня пройдуть дощі з грозами.

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Лілія Подоляк

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