Украину накроют дожди и грозы: какой будет погода 22 июля

Во вторник, 22 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура днем 27-32°, в западных областях 22-27° - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник преимущественно будет облачно с прояснениями, днем ожидается дождь. Температура воздуха - 28-30°.

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