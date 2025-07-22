Україну накриють дощі та грози: якою буде погода 22 липня
Київ • УНН
У вівторок, 22 липня, на більшості території України очікуються короткочасні дощі та грози, крім південного сходу. Температура повітря становитиме 27-32°, на заході 22-27°, у Києві 28-30°.
У вівторок, 22 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вдень 27-32°, у західних областях 22-27°
У Києві та області у вівторок здебільшого буде хмарно з проясненнями, вдень очікується дощ. Температура повітря - 28-30°.
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