Украину накроет переменная облачность: где ожидается дождь 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается, лишь на северо-западе страны местами пройдёт небольшой дождь. В восточных областях утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днём 14-19°; в Карпатах 7-12° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днём 15-17°.

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