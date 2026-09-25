Україну накриє мінлива хмарність: де очікується дощ 25 вересня

У п'ятницю, 25 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише на північному заході країни місцями пройде невеликий дощ. У східних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 14-19°; в Карпатах 7-12° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вдень 15-17°.

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