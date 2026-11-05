Украину накроет антициклон: какой будет погода 5 ноября
Киев • УНН
5 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. В Киеве и области температура составит 2–6° тепла.
В четверг, 5 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, погоду будет определять поле высокого давления от мощного малоподвижного антициклона с центром над Северным морем. С северо-запада будет поступать холодный воздух, в котором температура будет сильно зависеть от прояснений.
Облачно с прояснениями. Без осадков. В Карпатах утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днём 4-9° тепла
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура 2-6°.
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