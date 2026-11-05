Україну накриє антициклон: якою буде погода 5 листопада

У четвер, 5 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, погоду зумовлюватиме поле високого тиску від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем. З північного заходу надходитиме холодне повітря, в якому температура дуже залежатиме від прояснень.

Хмарно з проясненнями. Без опадів. В Карпатах вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 4-9° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 2-6°.

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