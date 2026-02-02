Украинцы в Дубае будут протестовать против международных форекс-мошенников

Украинские инвесторы совместно с пострадавшими компаниями из 14 стран планируют организованный протест во время международной выставки iFX EXPO Dubai 2026, которая состоится с 10 по 12 февраля, с требованием возврата украденных средств. Протест направлен против бизнесмена Ники Гопе Кунднани (Nicky Gope Kundnani, 1986 года рождения), который имеет несколько гражданств, в том числе гражданство США. Об этом сообщила Українським новинам одна из координаторов акции — Анна Коваленко, которая сама потеряла свои сбережения в результате действий связанных с Кунднани структур, передает УНН.

"Во времена COVID, когда мир оказался в состоянии полной неопределенности, а тысячи людей искали хотя бы какую-то финансовую стабильность, многие из нас обратили внимание на рынок Forex. Мы доверили свои средства платежной системе Blackthorn Finance и брокеру NSFX, поверив обещаниям надежности, прозрачности и профессионального управления. Как выяснилось впоследствии, ключевые и фактически единоличные решения в обеих компаниях принимал один и тот же человек — Ники Гопе Кунднани, мажоритарный акционер и топ-менеджер, который контролировал бизнес и движение средств. В 2023 году в Великобритании регулятор ввел внешнее управление в платежной системе Blackthorn Finance из-за серьезных нарушений в сфере противодействия отмыванию средств (AML). В мае 2024 года НКЦБФР Украины признала брокера NSFX ненадежным инвестиционным проектом со всеми признаками мошеннической деятельности.

Позже в том же году Blackthorn Finance начала процедуру добровольного банкротства. В этот момент тысячи клиентов были фактически отрезаны от собственных средств, а Кунднани просто отошел в сторону, оставив людей один на один с финансовыми потерями.

Сегодня мы видим ту же схему, но уже под другими названиями. NSFX был переименован в Alchemy Markets, а платежная инфраструктура Blackthorn Finance заменена на шведскую компанию Steven AB / Xoala. В то же время наши средства, средства клиентов Blackthorn, так и не были возвращены. Компании и частные инвесторы месяцами и годами безуспешно пытаются получить доступ к своим деньгам.

Параллельно Кунднани переводит бизнес и активы в США, в компанию FDCTech, Inc., создавая иллюзию "нового" и "успешного" финтех-проекта — будто ничего не произошло, будто за этим не стоят разрушенные планы, долги и отчаяние сотен людей. Более того, он надеется с Alchemy Markets, Xoala и FDCTech выйти на биржу и ввести в заблуждение уже институциональных инвесторов.

Нас много. Сегодня в инициативной группе уже более 147 пострадавших из 14 стран мира. Кто-то потерял 10 тысяч долларов, кто-то — сотни тысяч, а кто-то — более миллиона. Мы едем на iFX EXPO Dubai, потому что это единственная площадка, где нас невозможно просто проигнорировать. У нас есть информация, что Ники Гопе Кунднани будет присутствовать и выступать на выставке, продвигая Alchemy Markets и Xoala — структуры, которые пришли на смену компаниям, оставившим нас без денег. Мы не оставим это без реакции. Мы будем бороться за возврат наших средств и за то, чтобы люди перестали верить красивым сказкам об "успешном финтехе", за которыми на самом деле скрываются потери, ребрендинг и бегство от ответственности", — заявляют пострадавшие инвесторы.