Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти

30 января, 18:51 • 19681 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 37327 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 38984 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 26467 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 24842 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 21612 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 22085 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21730 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22681 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26682 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя30 января, 23:30 • 15773 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 16409 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 9972 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo05:18 • 9710 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 13494 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 38984 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 25198 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 30162 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 33588 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 90579 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Майк Джонсон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Днепропетровская область
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 326 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 2852 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 14704 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 14735 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 15043 просмотра
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Сериал

Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Имение актера Джина Хэкмена в Санта-Фе продается за 6,25 млн долларов. Это произошло почти через год после того, как его и жену нашли мертвыми в доме.

Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
Aram Herrera/Airs Cloud Media для Sotheby’s International Realty

Дом актера Джина Хэкмена в Санта-Фе стоимостью выставлен на продажу за 6,25 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"Дом актера Джина Хэкмена в Нью-Мексико выставлен на продажу за 6,25 миллиона долларов, почти через год после того, как он и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в доме", - пишет издание.

Дом, который был приобретен в 1990-х годах, расположен в лесистой местности в закрытом жилом комплексе в Санта-Фе.

Поместье на вершине холма, с которого открывается великолепный вид на горы Джемез, имеет общую жилую площадь более 1200 кв. м, шесть спален, семь полноценных ванных комнат и три туалета. В него входят главный дом в стиле адобе с тремя спальнями, тренажерным залом, игровой комнатой и винным погребом; гостевой дом с тремя спальнями; художественная студия, где Хэкмен посвящал большую часть своего времени живописи и скульптуре.

Напомним

Джин Хэкмен, незабываемый актер 70-х или "золотого десятилетия" Голливуда, а также 80-х и 90-х, умер в возрасте 95 лет.

Павел Башинский

Новости МираУНН LiteНедвижимость
Недвижимость
Фильм
Брак
Нью-Мексико
The New York Times