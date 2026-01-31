Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
Киев • УНН
Имение актера Джина Хэкмена в Санта-Фе продается за 6,25 млн долларов. Это произошло почти через год после того, как его и жену нашли мертвыми в доме.
Дом актера Джина Хэкмена в Санта-Фе стоимостью выставлен на продажу за 6,25 млн долларов. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
"Дом актера Джина Хэкмена в Нью-Мексико выставлен на продажу за 6,25 миллиона долларов, почти через год после того, как он и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в доме", - пишет издание.
Дом, который был приобретен в 1990-х годах, расположен в лесистой местности в закрытом жилом комплексе в Санта-Фе.
Поместье на вершине холма, с которого открывается великолепный вид на горы Джемез, имеет общую жилую площадь более 1200 кв. м, шесть спален, семь полноценных ванных комнат и три туалета. В него входят главный дом в стиле адобе с тремя спальнями, тренажерным залом, игровой комнатой и винным погребом; гостевой дом с тремя спальнями; художественная студия, где Хэкмен посвящал большую часть своего времени живописи и скульптуре.
Напомним
Джин Хэкмен, незабываемый актер 70-х или "золотого десятилетия" Голливуда, а также 80-х и 90-х, умер в возрасте 95 лет.