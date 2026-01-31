$42.850.00
30 січня, 18:51 • 19347 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 36594 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 37941 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 25934 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 24452 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 21455 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 21969 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21687 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22650 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26647 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Маєток актора Джина Гекмена в Санта-Фе продається за 6,25 млн доларів. Це сталося майже через рік після того, як його та дружину знайшли мертвими у будинку.

Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті
Aram Herrera/Airs Cloud Media for Sotheby’s International Realty

Будинок актора Джина Гекмена в Санта-Фе вартістю виставлено на продаж за 6,25 млн доларів. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Будинок актора Джина Гекмена в Нью-Мексико виставлено на продаж за 6,25 мільйона доларів, майже через рік після того, як його та його дружину Бетсі Аракаву знайшли мертвими в будинку", - пише видання.

Будинок, який був придбаний у 1990-х роках, розташований у лісистій місцевості в закритому житловому комплексі в Санта-Фе.

Маєток на вершині пагорба, з якого відкривається чудовий вид на гори Джемез, має загальну житлову площу понад 1200 кв. м, шість спалень, сім повноцінних ванних кімнат і три туалети. До нього входять головний будинок у стилі адобе з трьома спальнями, тренажерною залою, ігровою кімнатою та винним погребом; гостьовий будинок з трьома спальнями; художня студія, де Гекмен присвячував більшу частину свого часу живопису та скульптурі.

Нагадаємо

Джин Гекмен, незабутній актор 70-х або "золотого десятиліття" Голлівуду, а також 80-х і 90-х, помер у віці 95 років.

Павло Башинський

