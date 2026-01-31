Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті
Київ • УНН
Маєток актора Джина Гекмена в Санта-Фе продається за 6,25 млн доларів. Це сталося майже через рік після того, як його та дружину знайшли мертвими у будинку.
Будинок актора Джина Гекмена в Санта-Фе вартістю виставлено на продаж за 6,25 млн доларів. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
"Будинок актора Джина Гекмена в Нью-Мексико виставлено на продаж за 6,25 мільйона доларів, майже через рік після того, як його та його дружину Бетсі Аракаву знайшли мертвими в будинку", - пише видання.
Будинок, який був придбаний у 1990-х роках, розташований у лісистій місцевості в закритому житловому комплексі в Санта-Фе.
Маєток на вершині пагорба, з якого відкривається чудовий вид на гори Джемез, має загальну житлову площу понад 1200 кв. м, шість спалень, сім повноцінних ванних кімнат і три туалети. До нього входять головний будинок у стилі адобе з трьома спальнями, тренажерною залою, ігровою кімнатою та винним погребом; гостьовий будинок з трьома спальнями; художня студія, де Гекмен присвячував більшу частину свого часу живопису та скульптурі.
Нагадаємо
Джин Гекмен, незабутній актор 70-х або "золотого десятиліття" Голлівуду, а також 80-х і 90-х, помер у віці 95 років.